Lecce sul palco Genoa e la voglia di sgambetto

LECCE - Gran galà di Coppa Italia, questa sera, per il Lecce, che affronterà il Genoa al «Luigi Ferraris», alle 21,15. Subito dopo il successo ottenuto contro la FeralpiSalò, nel secondo turno della manifestazione, al Via del Mare, Fabio Liveraniha definito la sfida «affascinante, per la piazza giallorossa, che tornerà a sentire il profumo del grande calcio», e per i suoi «ragazzi», «che hanno meritato di cimentarsi in un palcoscenico importante per quanto hanno fatto nella stagione scorsa, centrando la promozione in B, e nella partita contro la Feralpi, martedì scorso».

Ma il match sarà del tutto particolare proprio per l’allenatore romano,che con il Genoa ha iniziato la carriera da tecnico, lavorandonel settore giovanile del sodalizio rossoblù nel 2011/2012 e nel 2012/2013, per avere poi la grande chance di guidare la formazione maggiore nel 2013/2014, salvo essere esonerato dopo un successo (un roboante 3-0 nel derby contro la Sampdoria), un pareggio e cinque sconfitte. «Ho solo ottimi ricordi», dice Liverani.

Ex del «Grifone» è anche il terzino destro Riccardo Fiamozzi, uno dei nuovi arrivati in casa del Lecce, che lo ha prelevato proprio dal club rossoblù, con il quale il calciatore di Mezzocorona ha collezionato 11 presenze in massima serie.

Contro il Genoa, compagine di serie A, Liverani cercherà le conferme delle indicazioni positive che ha avuto nel primo incontro ufficiale e chiederà alla propria squadra di compiere dei progressi rispetto alla partita vinta contro la FeralpiSalò, esprimendosi in maniera garibaldina. Insomma, fermo restando che i favori dei pronostici sono tutti dalla parte del team ligure, c’è da essere certi che il tecnico capitolino vorrà vedere all’opera un Lecce propositivo. «Avere nelle gambe i tempi supplementari della partita vinta martedì scorso è un peso che avrei evitato volentieri, ma la rosa è ampia ed andremo quindi a Genova con la massima serenità – afferma Liverani – Tra noi ed i rossoblù c’è una categoria di differenza, ma nel calcio di agosto, a volte, saltano fuori dei risultati a sorpresa. Faremo sino in fondo la nostra parte e proveremo a giocarcela».

Sull’attaccante Andrea La Mantia e sul centrale difensivo Cesare Bovo sottolinea: «Il primo non è ancora ufficialmente un calciatore del Lecce. Quindi non è a disposizione. Il secondo sta lavorando con noi e viene da un infortunio subito a Pescara. Lo valuteremo».

Probabili formazioni.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Lepore, Cosenza, Marino, Calderoni; Haye, Arrigoni, Mancosu; Falco; Pettinari, Palombi. A disposizione Bleve, Chironi, Fiamozzi, Dumancic, Legittimo, Petriccione, Tabanelli, Tsonev, Torromino, Saraniti. All. Liverani.

GENOA (3-4-3): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Mazzitelli, Criscito; Medeiros, Pandev, Kouamè. A disposizione: Vodisek, Russo, Zanimacchia, Gunter, Omeonga, Pereira, Piatek, Spinelli. All. Ballardini.

ARBITRO: La Penna di Roma.