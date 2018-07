LECCE - Il nuovo Lecce torna a casa con più certezze in valigia e con il mirino rivolto al primo impegno ufficiale della stagione: martedì 7 agosto, al Via del Mare, esordirà in Coppa Italia contro la FeralpiSalò, che ieri sera in casa ha battuto 2-0 il Francavilla nel primo turno eliminatorio. I giallorossi si sono congedati sabato dal ritiro sul Terminillo, dopo l’ultima amichevole sul terreno dell’Atletico Fregene, formazione di serie D.

PRIMI BILANCI I test del calcio d’estate sono sempre da prendere con le pinze, non potendo fornire parametri solidi per valutare il vero valore di una squadra. A maggior ragione di un gruppo, come quello giallorosso, per larga parte rifondato rispetto a quello che la scorsa stagione ha vinto il campionato di serie C.

Eppure qualche spunto di riflessione, attraverso i numeri, le quattro amichevoli disputate in terra laziale lo possono offrire, al di là del valore degli avversari.

Il Lecce ha affrontato nell’ordine l’Amatrice (Prima categoria), il Poggio Fidoni (Promozione), il Rieti (serie C) e l’Atletico Sff (serie D). E, trascurando quattro vittorie che lasciano il tempo che trovano, il dato più interessante è che non ha mai subito gol. I giallorossi, sempre tenendo conto degli ostacoli non insuperabili affrontati, hanno mostrato anche una buona propensione ad andare a rete: il bottino finale è stato di 26 gol (con l’Amatrice c’è stata un’autorete). Tre di questi realizzati contro l’avversario più impegnativo, il Rieti, neopromosso in Lega Pro.

BOMBER D’ESTATE Lo scettro di capocannoniere delle amichevoli se lo è guadagnato il neoacquisto Simone Palombi. Il giovane di scuola laziale è stato una bella scoperta per i tifosi giallorossi: ha realizzato ben sette gol. A seguire, con quattro reti, l’under 21 lituano Edgaras Dubickas, che Liverani teneva già l’anno scorso in grande considerazione e che sembra ulteriormente cresciuto. Tre gol li ha segnati un altro reduce della corsa-promozione, Saraniti. Due gol a testa per Mancosu e per altri due nuovi arrivati, Pettinari e Falco. Chiudono lo score, con un gol ciascuno, Haye, Torromino, Caturano, Chiricò, Marino e Lepore.

Reti a parte, tutti gli ultimi arrivati hanno mostrato buone qualità e, soprattutto, voglia di contribuire alla causa. Aspetti confortanti in vista delle sfide vere.

I TASSELLI MANCANTI L’organico, rivoluzionato dal direttore sportivo Mauro Meluso, attende ancora tre innesti: un portiere, un centrocampista e un attaccante. L’estremo difensore individuato è Vigorito. L’accordo c’è e per formalizzarlo si attende solo che il giocatore rientri dalla tournée negli Usa col Frosinone. A centrocampo arriverà l’ex Bari Petriccione, appena saranno sciolti i nodi burocratici legati allo svincolo dopo il default del club biancorosso. Infine l’attaccante: il Lecce cerca un bomber di categoria capace di assicurare un buon bottino di reti. Al momento, in cima alla lista, figura La Mantia.

Dopo i due giorni di riposo concessi da Liverani, domani alle 18, alla cittadella dello sport di Martignano, la squadra inizierà la preparazione in vista della gara di Coppa con la Feralpi.