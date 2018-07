Lecce, ultimo test amichevole prima dell’esordio in Coppa

LECCE - Quarta amichevole, per il Lecce, alle 20, contro i dilettanti del SFF Atletico, a San Basilio (Roma), sul terreno del campo «Francesca Gianni». Questa partita arriva dopo quelle disputate contro l’Amatrice di Prima categoria (7-0), il Poggio Fidoni di Promozione (12-0) ed il Rieti di serie C (3-0). Archiviato il match odierno, il team salentino tornerà sul monte Terminillo, dove domani mattina è previsto l’ultimo allenamento. Dopo il pranzo, i giallorossi faranno rientro nel Salento e prepareranno il match di Coppa Italia in programma martedì 7 agosto al Via del Mare, contro la vincente della sfida Feralpisalò-Virtus Francavilla, in cartellone domani.

Sul fronte del mercato, il direttore sportivo Mauro Meluso ha definito quasi tutte le operazioni pianificate in entrata, tra le quali vanno annoverate anche le due concluse ma non ancora perfezionate con la firma del contratto, relative al portiere Mauro Vigorito ed al centrocampista Jacopo Petriccione. Quando della rosa farà parte anche l’estremo difensore oggi al Frosinone, il Lecce dovrà ridurre di 3 unità la lista degli over, che sarà composta da 21 calciatori invece che da 18. Non rientrano nei programmi il centrocampista Pedro Costa Ferreira e gli esterni alti Mario Pacilli ed Abou Doumbia, ma sono in uscita anche il difensore Luca Di Matteo, l’attaccante Salvatore Caturano ed il centrocampista Giuseppe Maimone, tutti over, oltre al portiere Gianmarco Chironi, al difensore Giulio Gambardella ed al centrocampista Linas Megelaitis, che sono under.

Se Meluso riuscirà a piazzare gli over in esubero, andrà all’assalto di un attaccante di peso, ruolo per il quale piace Andrea La Mantia (Entella).

Qualora dovesse partire Cosimo Chiricò, nel caso in cui non si voglia rischiare la contestazione dei tifosi che non lo vogliono, allora dovrà essere ingaggiato un altro trequartista in alternativa a Filippo Falco. Sono ancora nel mirino il centrale difensivo Michele Pellizzer (Entella) ed il centrocampista Federico Casarini (Novara).