Lecce, la pioggia di gol cancella i veleni su Chiricò

LECCE - Vittoria per 12-0 del Lecce nell’amichevole giocata contro il Poggio Fidoni di Promozione. Nel primo tempo, Liverani schiera Chironi in porta, Di Matteo, Cosenza, Legittimo e Dumancic nella retroguardia a quattro, Haye, Maimone e Mancosu nel centrocampo a tre, Chiricò da trequartista dietro alle punte Pettinari e Torromino.

Pettinari sblocca il risultato (10’) e Mancosu raddoppia (12’), mentre triplica Haye (20’), con un tiro dal limite chirurgico. Il poker è servito da Chiricò (21’), dalla stessa posizione del centrocampista olandese. Il 5-0 lo firma Pettinari (31’), che sfrutta una dormita della difesa avversaria, mentre Torromino realizza (44’) la sesta rete con una azione caparbia. In avvio di ripresa, Lepore prende il posto di Dumancic (ma va a destra, con Di Matteo che passa a sinistra) e Marino sostituisce Cosenza. Mancosu (7’) sigla il settimo centro ed al 15’, Liverani getta nella mischia Arrigoni, Falco, Palombi, Saraniti, Dubickas, Bleve e Calderoni. Quindi, Saraniti (17’) di testa, insacca l’ottavo gol e Palombi (22’) porta a nove le marcature su verticalizzazione di Falco, mentre Dubickas (36’) mette dentro la decima rete. Infine, Marino (39’) insacca il gol numeri 11 e Lepore (44’), su rigore, fissa il risultato sul 12-0. Tra i salentini, prestazione volitiva di Chiricò, beccato da alcuni dei tifosi giallorossi presenti a bordo campo, per vecchie ruggini. Bene Maimone.

Il Lecce giocherà di nuovo domani, alle 20,30, a Rieti, contro la compagine di casa neo promossa in serie C.

Sul fronte del mercato, il direttore sportivo Mauro Meluso ha lavorato per perfezionare gli arrivi del portiere Mauro Vigorito e del terzino destro Riccardo Fiamozzi. Su quest’ultimo va registrato il tentativo del Perugia di inserirsi nella trattativa. Per la fascia sinistra, dopo l’arrivo di Marco Calderoni, c’è stato un sondaggio per Luca Crecco, classe ‘95, della Lazio, ma crescono le possibilità che venga confermato Matteo Legittimo, che può giocare anche da centrale difensivo.