Il Lecce si gode un super Falco: primo gol per mister Liverani

LECCE Successo per 7-0 del Lecce sull’Amatrice di Prima categoria, nella prima amichevole della stagione del complesso allenato da Fabio Liverani. L’undici salentino ha sbloccato il risultato grazie ad un’autorete di Pica. Poi sono andati a segno Falco, il migliore in campo, e Palombi, che ha firmato una tripletta, nel primo tempo, terminato sul 5-0. Nella ripresa sono arrivati i centri di Caturano e di Saraniti. La gara è stata disputata sul terreno dello stadio «Paride Tilesi» di Amatrice, rimesso totalmente a nuovo e restituito alla città laziale da pochi mesi, dopo avere ospitato le strutture della protezione civile e le tende di chi ha perso la casa in seguito al terremoto del 24 agosto 2016. La comitiva giallorossa è stata ricevuta dal sindaco Filippo Palombini, che ha fatto gli onori di casa.

In avvio di match, Liverani ha schierato Bleve, Lepore, Cosenza, Marino, Calderoni, l’olandese Haye, Arrigoni, Mancosu, Falco, Pettinari e Palombi. Nel secondo tempo, il trainer capitolino ha mandato in campo Chironi, Lepore (19’ Haye), Legittimo, Dumancic, Di Matteo, Tsonev (7’ Arrigoni), Tabanelli, Torromino, Saraniti, Caturamo Dubickas.

Il Lecce sarà impegnato nuovamente martedì prossimo, alle 17, quando affronterà il Poggio Fidene di Promozione, nel centro polisportivo “Leoncini”, sul monte Terminillo.

Sul fronte del mercato, nel giro di due-tre giorni dovrebbero arrivare il portiere Mauro Vigorito (dal Frosinone) ed il terzino destro Riccardo Fiamozzi (dal Genoa, che nel 2017/2018 ha indossato la maglia del Bari prima e del Pescara poi). Le due operazioni sono da considerare concluse e vanno solo perfezionate con la sottoscrizione del contratto.

Per l’ufficializzazione dell’ingaggio del centrocampista Jacopo Petriccione, invece, i tempi dipenderanno dalla data in cui i competenti organi della federcalcio sanciranno lo svincolo dei calciatori delle società escluse dalla serie cadetta. L’atleta di Gorizia, infatti, era in forza al Bari.

Al gruppo in ritiro sul monte Terminillo, intanto, si è aggregato il difensore centrale Fabio Lucioni, che il direttore sportivo Mauro Meluso ha prelevato dal Benevento. L’ex capitano della compagine sannita, però, è squalificato sino ad ottobre e sarà quindi disponibile solo successivament.

Nonostante l’inserimento in rosa di Lucioni, il Lecce è sempre sulle tracce di un altro centrale difensivo ed in ballottaggio ci sono Michele Pellizzer, della Virtus Entella, la prima scelta, e Biagio Meccariello, del Brescia. Con il sodalizio ligure, Meluso tenterà di chiudere anche un’altra operazione, quella relativa all’attaccante Andrea La Mantia. Poi il responsabile di mercato del Lecce dovrà dedicarsi alle cessioni, in quanto ci sono sette-otto calciatori in esubero che sarà necessario piazzare altrove, onde evitare che gravino pesantemente sul bilancio societario.