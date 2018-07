Liverani: cercare di trasformare un gruppo in squadra

LECCE - Prima della partenza per il ritiro precampionato a Terminillo il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha incontrato la stampa. «Rispetto allo scorso campionato ho il vantaggio di poter guidare la squadra sin dal ritiro, anche se stiamo parlando di due campionati differenti, con differenze sostanziali - ha dichiarato il tecnico. Quello che cercheremo di fare nel soggiorno a Terminillo è cercare di trasformare un gruppo in squadra nel più breve tempo possibile».

È un Lecce ancora in fase di costruzione con diversi tasselli ancora da riempire: «Sinora sono arrivati giocatori di buone qualità, ma quello che posso dire è che ci saranno ancora altri arrivi con altrettante partenze. Il mio giudizio definitivo sul mercato potrò darlo solo alla fine». Sul modulo di gioco Liverani è abbastanza chiaro: «Il 4-3-1-2 può essere una base di partenza per questa stagione, vero é che saranno più le caratteristiche dei giocatori a disposizione che andranno ad incidere sulle mie scelte».

I CONVOCATI - Al via domani, domenica 15 luglio, la stagione del Lecce 2018/2019, ai nastri dei partenza del prossimo campionato di Serie B.La comitiva giallorossa, agli ordini del tecnico Fabio Liverani, lascerà domattina il Salento per raggiungere Terminillo, località in provincia di Rieti, dove svolgerà sino al prossimo 29 luglio il ritiro precampionato.

PORTIERI: Marco Bleve (1995), Gianmarco Chironi (1997), Joakim Milli (2000).

DIFENSORI: Francesco Cosenza (1986), Luca Di Matteo (1988), Matteo Legittimo (1989), Franco Lepore (1986), Antonio Marino (1999).

CENTROCAMPISTI: Marco Armellino (1989), Andrea Arrigoni (1988), Luka Dumancic (1998), Thom Haye (1995), Giuseppe Maimone (1994), Marco Mancosu (1988), Andrea Tabanelli (1990), Radoslav Tsonev (1995).

ATTACCANTI: Salvatore Caturano (1990), Cosimo Chiricò (1991), Edgar Dubickas (1998, in attesa del perfezionamento di pari che burocratiche), Filippo Falco (1992), Simone Palombi (1996), Stefano Pettinari (1992), Andrea Saraniti (1988), Giuseppe Torromino (1989), Gialnuca Turchetta (1991).

QUADRI SOCIETARI: presidente Saverio Sticchi Damiani, vice presidenti Stefano Adamo e Corrado Liguori, amministratore delegato Alessandro Adamo, direttore generale Giuseppe Mercadante, direttore sportivo Mauro Meluso, team manager Claudio Vino, addetto stampa Andrea Ferrante.

STAFF TECNICO: allenatore Fabio Liverani; allenatore in seconda Manuel Coppola, preparatore dei portieri Luigi Sassanelli, preparatori atletici Maurizio Cantarelli e Raffaele Tumolo, collaboratore tecnico Federico Fabellini.

STAFF SANITARIO: responsabile sanitario Giuseppe Palaia, medici sociali Giuseppe Congedo, Francesco Marti e Antonio Tondo, Graziano Fiorita (massofisioterapista), Francesco Soda (massaggiatore).

Preparazione: dal 15 al 29 luglio a Terminillo (Rieti) Hotel Togo Palace: allenamenti Campo Comunale «Leoncini» di Terminillo e Stadio «Scopigno» di Rieti.

Amichevoli precampionato: Amatrice-Lecce, sabato 21 luglio (ore 17) Campo Comunale Amatrice; Spes Poggio Fidene-Lecce, martedì 24 luglio (ore 17) Campo Leoncini Terminillo; Rieti-Lecce, giovedì 26 luglio (ore 20.30) Stadio Scopigno Rieti; sabato 28 luglio avversario da definire.