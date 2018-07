Lecce, Meluso vuole calare il tris: Palombi, Mazzotta, Lamanna

LECCE - Le vacanze di tecnici e calciatori del Lecce stanno per terminare. L’allenatore Fabio Liverani ha dato appuntamento a tutti per martedì prossimo, quando è previsto il raduno, in sede. Dal giorno seguente e sino a sabato 14 luglio sono previste le visite mediche ed al contempo verranno effettuati i test di prammatica, mentre domenica 15 luglio ci sarà la partenza per il ritiro fissato sul monte Terminillo, in provincia di Rieti.

L’organico che inizierà la prima parte della preparazione precampionato sarà ancora notevolmente differente dalla rosa che affronterà il campionato cadetto in quanto, al momento, sono state perfezionate ufficialmente solo quattro operazioni in entrata, quelle dell’attaccante Stefano Pettinari, del trequartista Filippo Falco, del centrocampista olandese Thom Haye e del difensore centrale Davide Riccardi (si tratta di un riscatto e non di una nuova acquisizione).

A questi calciatori potrebbero aggiungersi, da qui alla partenza per il Terminillo, quali volti nuovi, la punta Simone Palombi ed il terzino sinistro Antonio Mazzotta, le cui trattative sono praticamente concluse in maniera positiva, l’esterno alto Mino Chiricò, il cui ingaggio è noto da tempo, ma non è stato sin qui ufficializzato, ed il portiere Eugenio Lamanna, per il quale il direttore sportivo Mauro Meluso sta cercando di convincere il Genoa, club con il quale l’estremo difensore è sotto contratto, ad accollarsi il pagamento di una parte degli emolumenti.

In ritiro partiranno inizialmente i tanti atleti che sono legati al Lecce sino al 30 giugno 2019 o anche oltre e che, invece, sono in uscita. La cessione di alcuni dei calciatori in esubero si preannuncia propedeutica alla conclusione delle altre trattative che sono in piedi, in quanto comporterà un risparmio di spesa ed eventualmente anche un introito. Insomma, il mercato del club giallorosso è entrato in una fase delicata.

la neo promossale vacanze stanno per scadere, da martedì tutti in ritiro