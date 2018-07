Lecce, il «ritorno a casa»di Falco dopo la pausa Bologna

Nuovo colpo di mercato messo a segno dal direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso. La società giallorossa si è assicurata, a titolo definitivo, il calciatore Filippo Falco, prelevandolo dal Bologna. Il nuovo attaccante giallorosso, originario di Pulsano (classe '92), ha sottoscritto un accordo triennale. Per Falco si tratta di un ritorno in maglia giallorossa, dopo le esperienza nel settore giovanile ed in prima squadra (2010-2011 e 2012-2013).