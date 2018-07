Calcio, Totò Preite nuovo allenatore dello Spartak Ruffano

«Dopo ben 19 anni, ritorna uno dei simboli del calcio Ruffanese, questa volta nelle vesti di Mister. Lo Spartak Ruffano - si legge nel comunicato della società - dà il benvenuto e fa un enorme in bocca al lupo al grande Totò Preite, pronti per un'altra stagione da protagonisti».

Lo Spartak Ruffano, quindi, per la prossima stagione sportiva - in seconda categoria - sceglie come nuovo allenatore il mister Totò Preite che guiderà la squadra nella Lega Nazionale Dilettanti.

Quello di mister Totò Preite è un grande ritorno di un un simbolo del calcio a Ruffano che dopo 19 anni vestirà i panni di tecnico.