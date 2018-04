Tripudio al via del Mare, il Lecce va in serie B

LECCE - È un delirio giallorosso. Il Lecce, toccando quota 74 punti, torna in serie B dopo 6 anni di purgatorio nel campionato di Lega Pro. Agli uomini guidati dal tecnico Fabio Liverani è sufficiente la vittoria contro la Paganese (1-0), davanti a oltre 18mila spettatori, per sbarcare con un turno di anticipo nella cadetteria calcistica, e mantenere Catania e Trapani a distanza di sicurezza. Il gol decisivo per la promozione è stato siglato da Marco Armellino al 17' del primo tempo.

Al fischio finale dell’arbitro Maggioni l'intero stadio è esploso in un urlo liberatorio strozzato in gola per ben 6 stagioni, con le occasioni perse nei play off contro Carpi, Frosinone, Foggia e Alessandria. Sotto la guida di Liverani, subentrato alla quinta giornata al dimissionario Roberto Rizzo, il Lecce ha conquistato 67 punti in 31 incontri, inanellando una serie utile di ben 22 risultati.

SERIE C - GIRONE C - 37^ GIORNATA - 29/04

Akragas - Racing Fondi 0-3

Bisceglie - Casertana 2-1

Juve Stabia - Siracusa 1-0

Lecce - Paganese 1-0

Matera - Catania 2-1

Rende - Fidelis Andria 1-1

Sicula Leonzio - Reggina 1-1

Trapani - Monopoli 2-2

V. Francavilla - Cosenza 1-5

CLASSIFICA: Lecce 74 punti; Trapani 68; Catania 67; Juve Stabia 54; Cosenza 51; Monopoli, Rende 50; Casertana 47; Matera, Sicula Leonzio 46; Francavilla 45; Siracusa 44; Bisceglie 42; Catanzaro 41; Reggina 40; Fidelis Andria 37; Paganese 32; Racing Fondi 30; Akragas 6.

Akragas, Matera 9 punti di penalizzazione

Siracusa 5 punti di penalizzazione

Fidelis Andria 3 punti di penalizzazione

PROSSIMO TURNO - 38^ GIORNATA - 06/05

Casertana - Matera

Catania - Rende

Cosenza - Trapani

Fidelis Andria - V. Francavilla

Monopoli - Lecce

Paganese - Catanzaro

Racing Fondi - Bisceglie

Reggina - Juve Stabia

Siracusa - Sicula Leonzio