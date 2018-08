FOGGIA - L’emergenza durerà ancora per qualche settimana. Domenica prossima, per l’esordio casalingo in B contro il Carpi (alle 21), non ci saranno gli infortunati Deli e Iemmello e gli squalificati Agnelli, Gerbo, Floriano, Mazzeo e Galano. Ma il Foggia ha necessità di partire bene, per ridurre subito la penalizzazione di 8 punti scaturita dal processo sportivo. Così, il tecnico Gianluca Grassadonia si sta adoperando per far sì che la sua squadra possa presentarsi nel migliore dei modi ai nastri di partenza.

«Il Foggia venuto fuori dal mercato è una buona macchina, ora dobbiamo essere in grado di metterla a punto per avviarla - spiega l’allenatore dei dauni -. Serve ancora del tempo: per crescere negli automatismi, nel palleggio, in alcune letture; recuperare gli infortunati; permettere ai nuovi di integrarsi e mettersi al passo dei compagni sul piano tattico e atletico, ma sappiamo che di tempo non ne abbiamo molto e che il nostro campionato comincerà in salita e sarà un percorso, all’inizio, di sacrificio e sofferenza, in cui dovremo rincorrere. Per cui, tanto lavoro e poche chiacchiere. Soprattutto, zero proclami».

La sfida casalinga vinta 1-0, l’altro ieri, contro l’Ascoli, è stata la settima amichevole disputata dai rossoneri nel pre-campionato, esclusi i test in famiglia: il bilancio è di 5 vittorie, un pareggio ed una sconfitta, 31 gol fatti e 4 subiti (nessuna rete incassata nelle ultime 5 amichevoli).

Ora il Foggia è al lavoro per inserire i nuovi acquisti e, dopo aver insistito sul 3-5-2, sta provando il 3-4-2-1. «I nuovi si sono aggregati da poco, alcuni sono in ritardo nella condizione atletica - chiarisce Grassadonia -. Continueremo ad allenarci con la massima concentrazione, senza distrazioni. Sono arrivati giocatori bravi e duttili, che ci daranno l’opportunità, all’occorrenza, di cambiare assetto. Non mi fossilizzo su un modulo: sarà un Foggia camaleontico. Servirà equilibrio in campo e, per averlo, bisognerà crescere nella condizione atletica: la fase difensiva parte dagli attaccanti. Se si corre poco, la coperta diventa corta».

In esubero restano Celli, Rubin, Maza, Fedato e Nicastro. Floriano ha richieste dalla C, ma non è escluso che resti. Rimane almeno una casella libera fra gli over (due se parte Floriano), per inserire ancora eventualmente un difensore e/o un centrocampista pescando fra gli svincolati. «Rosa ampia e di valore, ho ricambi in tutti i ruoli», evidenzia il tecnico. «Se dovessimo ritenere opportuno intervenire ancora, la società non si tirerà indietro. I giocatori devono essere bravi a capire che si gioca in 11 e che le scelte vanno comprese e condivise. Io antepongo sempre il gruppo ai singoli».

Ieri, intanto, ripresa degli allenamenti. Dopodomani prevista allo «Zaccheria», alle 20,30, la presentazione della squadra, con la partecipazione dei comici foggiani Pio e Amedeo.