FOGGIA - Tre giorni alla chiusura del calciomercato (gong il 17 agosto alle 20). Tre - almeno - sono anche i rinforzi di cui il Foggia ha bisogno per completare l’organico. Sarà un rush finale intenso per il club rossonero: trattative da approfondire, affari da perfezionare. Il direttore sportivo Nember è al lavoro per mettere a disposizione del tecnico Grassadonia altri innesti, per tutti i reparti. Sulla scorta di come al momento è composto l’organico e di ciò che si è visto nel pre-campionato (amichevoli e gara di Coppa Italia persa 1-3, in casa, contro il Catania), occorre aggiungere qualità ed esperienza soprattutto alla difesa e al centrocampo, ma potrebbe muoversi ancora qualcosa pure in relazione all’attacco, in entrata e in uscita.

Indicativamente, il Foggia potrebbe acquistare ancora un difensore, un centrocampista ed un attaccante. Per la difesa c’è necessità di un innesto per completare numericamente il reparto ed avere due opzioni per ognuna delle tre caselle della retroguardia, considerato che Grassadonia ha lavorato finora sulla difesa a tre e sembra orientato ad insistere su questo assetto difensivo, al di là delle scelte tattiche che verranno fatte per la linea mediana e l’attacco: il tecnico ex Paganese e Pro Vercelli sta infatti puntando sul 3-5-2 (il modulo della rimonta rossonera nel girone di ritorno dello scorso campionato) ma non è da escludere che possa, nel corso della stagione, propendere anche per altri sistemi di gioco, come il 3-4-2-1, con due mezze punte ed un attaccante centrale. Il reparto arretrato ha bisogno di un centrale, preferibilmente mancino, considerato che solo Ranieri è un sinistro naturale (Martinelli, Tonucci, Camporese e Loiacono sono destri).

Per il centrocampo, dopo l’acquisto della mezz’ala ex Bari Busellato, Grassadonia ha chiesto un vice Deli: un’alternativa all’interno romano (in questo momento infortunato); un calciatore duttile, in grado di giocare da mezz’ala sinistra e all’occorrenza anche da trequartista o mezza punta. L’ideale sarebbe un centrocampista capace di ricoprire anche il ruolo di regista, per non correre il rischio che la squadra, in cabina di regia, sia troppo leggera solo con i giovani Carraro e Ramé, per quanto la società nutra molta fiducia in Carraro, scuola Inter, ex Pescara e preso in prestito dall’Atalanta. Intanto, è stato messo sotto contratto il centrocampista Matteo Arena, classe ‘99, cresciuto nel settore giovanile del Bari e nella stagione scorsa in forza al Trani, in Eccellenza. Potrebbe, infine, arrivare un rinforzo anche per la prima linea, con caratteristiche complementari a quelle delle altre punte in organico, in particolare di Iemmello, Mazzeo e Gori. Non va escluso che possa partire almeno un attaccante fra Nicastro (richiesto da diversi club di B) e Floriano.

Fermento anche nelle uscite: definita la risoluzione del contratto con il portiere Guarna; ceduto il mediano Sicurella in prestito al Pro Piacenza (Serie C). Nella lista dei giocatori in esubero restano, ancora, Empereur, Celli, Maza e Fedato. Il difensore brasiliano piace al Verona di Grosso.