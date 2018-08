FOGGIA - Con una rete per tempo, il Foggia ha battuto, 2-0, il Cerignola (Serie D). In avvio della prima frazione, partita sbloccata da un tap-in di Floriano, lesto a fiondarsi su una respinta difettosa di Abagnale (tiro mancino di Gori) e a depositare la palla in rete. Nella ripresa raddoppio di Mazzeo (in scivolata), servito dalla destra da Gerbo, con un cross basso. Poi, girandola di sostituzioni e padroni di casa ancora pericolosi, con Kragl (palo) e Mazzeo. Cerignola più brillante ed incisivo nel primo tempo, rispetto alla ripresa. Tra i rossoneri indisponibile l’infortunato Deli.

Buon test anche per il Cerignola, seguito allo «Zaccheria» da duecento tifosi (oltre 2mila gli spettatori). La squadra allenata da Dino Bitetto si sta preparando con rinnovato entusiasmo ed ambizione al campionato di Serie D. Il club di proprietà della famiglia Grieco punta alla promozione in terza serie.