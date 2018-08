Tonucci rialza il Foggia: «Calcio d'agosto conta poco»

«Dispiace aver perso la prima gara ufficiale, essere stati subito eliminati dalla Coppa Italia. Ma i risultati delle partite d’agosto lasciano il tempo che trovano. Bisogna restare positivi, avere fiducia, continuare a lavorare per migliorare». Denis Tonucci archivia come un incidente di percorso di inizio stagione il ko interno subito dal Foggia contro il Catania (1-3). «Risultato severo - sostiene l’esperto difensore centrale rossonero, 29 anni -. Avevamo le gambe imballate, ciononostante abbiamo tenuto quasi sempre il pallino del gioco. Analizzeremo la sconfitta e la prestazione, individuando gli schemi, i movimenti e le giocate che abbiamo eseguito bene e ciò che abbiamo sbagliato. Il calcio di Grassadonia è simile a quello che praticavamo con Stroppa: gioco veloce; massimo due tocchi nel fraseggio; costruzione della manovra dal basso, palla a terra. Naturalmente c’è anche qualcosa di diverso: concetti nuovi che stiamo cercando di apprendere e riproporre al meglio in campo. Sono convinto che possiamo fare buone cose».



Mercato: ufficiale il trasferimento del mediano Fedele (’92) ai rumeni dell’Universitate Craiova, in prestito per un anno con diritto di riscatto. Ceduto anche il difensore Dinielli (’96), a titolo definitivo al Matera. Risoluzione del contratto con l’attaccante Letizia (’87). Per il reparto avanzato, salgono le quotazioni di Floro Flores (’83), di proprietà del Chievo: potrebbe essere l’ex Bari, già inseguito a gennaio scorso, il rinforzo per la prima linea. Fra gli attaccanti monitorati dal Foggia c’è anche un’altra punta che nello scorso torneo ha giocato nel Bari: il brasiliano Nené (’83), svincolato, obiettivo di mercato del Pescara.