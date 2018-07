Foggia torna a casa: oggi col Trento l’ultima amichevole

FOGGIA - Ultimo giorno di ritiro, per il Foggia, in Trentino. Oggi, alle 17 a Cles, la formazione rossonera affronterà in amichevole il Trento, club di Serie D. Quinto test del pre-campionato per l’undici dauno, che ieri pomeriggio, a Ronzone, ha sconfitto 5-0 la Bassa Anaunia, squadra di Promozione. Doppietta per Gori e Nicastro. A segno anche Floriano.

I titolari saranno impegnati, questo pomeriggio, contro il Trento. Ieri, Grassadonia ha disposto il consueto 3-5-2 schierando prevalentemente le seconde linee: Noppert tra i pali; difesa composta da Cascione, Martinelli e Loiacono; Ramé regista, con Amabile e Floriano mezze ali e Gerbo e Rubin esterni di centrocampo; in prima linea, Nicastro e Gori a formare il duo d’attacco. Primo tempo terminato 3-0 (reti di Floriano, Gori e Nicastro). In avvio di ripresa, a bersaglio ancora Gori e Nicastro. Nel secondo tempo, in campo pure Ranieri, Deli e Jaiteh, centrocampista gambiano, classe ‘99, in prova e di proprietà della Roma.

«Mi è piaciuto molto l’atteggiamento dei ragazzi, che è stato quello giusto, perché non hanno preso con leggerezza il match - ha commentato a fine partita Grassadonia -. Gli attaccanti sono andati a segno, ma tutta la formazione ha fornito una buona prova, per spirito, idee, concetti. Il resto dell’organico verrà impiegato contro il Trento, così che tutti possano mettere minuti nelle gambe in vista del debutto in Coppa Italia del 5 agosto. La stanchezza c’è - ha aggiunto il tecnico - ed è normale in questa fase, dato che ci alleniamo due volte al giorno. Ma abbiamo fatto un altro passo in avanti. Vedo una crescita costante.

Siamo solo all’inizio, però noto che la squadra comincia già ad avere la mia idea, mentalità e filosofia, per ciò che concerne attenzione, atteggiamento, concentrazione: è aggressiva, compatta, determinata».

Squadra che ha bisogno, però, di essere puntellata con altri 4-5 innesti: almeno un difensore centrale, un paio di centrocampisti ed un attaccante. Rinforzi che aggiungano qualità ed esperienza, in tutti i reparti. Venti giorni al termine della campagna trasferimenti (gong il 17 agosto alle 20). Idee per la difesa lo sloveno Cesar del Chievo, classe ‘82, e Costa del Benevento (’86). Per il centrocampo occhi puntati su Magnanelli del Sassuolo (‘84) e Schiattarella della Spal (‘87). Tra gli obiettivi, per l’attacco, il bulgaro Galabinov del Genoa (‘88), Ceravolo del Parma (‘87) e Floro Flores del Chievo (‘83). Il d.s. Nember ha parecchio lavoro da fare anche in uscita: una decina, ancora, i giocatori in esubero.