FOGGIA - Prima sconfitta ma buone indicazioni per il Foggia nel secondo test di precampionato. Ieri nel tardo pomeriggio a Pergine Valsugana in provincia di Trento, i rossoneri di Grassadonia sono stati sconfitti per 3-1 dal Parma, club neo promosso in serie A. Emiliani in vantaggio nella prima frazione dopo dieci minuti grazie ad un gol segnato di testa da Di Gaudio. Raddoppio dei gialloblu in apertura di ripresa ancora con Di Gaudio, a segno che con un destro che non ha dato scampo a Noppert. Poi, il tris degli emiliani di D’Aversa firmato da Siligardi con un mancino da fuori area.

Il Foggia ha accorciato le distanze a metà della seconda frazione, grazie ad un gol del neo acquisto Gori, giovane prelevato dalla Fiorentina, che ha insaccato la palla in rete con un diagonale di sinistro sfettato dall’interno dell’area.

Parma più concreto e risoluto sotto porta, ma per diversi tratti dell’incontro il Foggia non è dispiaciuto e non ci si è accorti della differenza di categoria.

Moderatemente soddisfatto il tecnico dei rossoneri, Grassadonia: «È stato un test difficile, lo sapevamo, perché il Parma è più avanti di noi nella preparazione di precampionato e di conseguenza anche nella condizione tecnico atletica. Ci sono stati degli errori, ma devo aggiungere che da parte nostra si sono viste anche cose buone. I ragazzi nel complesso hanno fatto bene e di conseguenza posso ritenermi soddisfatto della prestazione sia pur amichevole. È stato un buon primo tempo da parte nostra, nella ripresa è venuta fuori un po’ di stanchezza, che ci può stare, ed abbiamo operatori diversi cambi. Dobbiamo continuare a crescere, dobbiamo farlo con impegno, intensità e dedizione al lavoro ed in silenzio. Lo dobbiamo anche ai nostri tifosi che ci stanno dimostrando un affetto straordinario».

Diverse centinaia di supporter rossoneri infatti hanno affollato ieri al tribuna dello stadio di Pergine Valsugana. In prima linea gli ultras della curva nord e della curva sud: ottocento chilometri all’andata ed altrettanti al ritorno ed un sostegno incessante per tutta la partita. Presenti anche i tifosi del Parma. È stata una festa, a due mesi dall’ultima giornata dello scorso campionato di serie B che sancì la promozione diretta del Parma in serie A grazie proprio al pareggio ottenuto dal Foggia in trasferta contro il Frosinone.

Grassadonia ha schierato i suoi secondo il 3-5-2 con Bizzari in porta, in difesa Tonucci, Camporese e Martinelli, a centrocampo Ramè in cabina di regia con Agnelli e Deli mezze ali e Zambelli e Kragl esterni di centrocampo. In attacco la coppia Mazzeo e Gori. Nel corso della partita il tecnico foggiano ha operato diversi cambi dando spazio tra gli altri a Noppert, Loiacono, Rubin, Gerbo, Floriano, Cavallini, Ranieri e Amabile. Subito in campo, nel secondo tempo, anche il nuovo acquisto Marco Carraro, classe 98, aggregatosi ieri ai rossoneri in Trentino ed arrivato in prestito dall’Atalanta. Il prossimo rinforzo in arrivo per Grassadonia sarà un under: il difensore centrale Michele Somma, classe ‘95, ex Brescia, acquistato nelle settimane scorse dal Bari e tornato libero dopo la mancata iscrizione del club biancorosso. Ieri definita la cessione del centravanti Beretta all’Ascoli a titolo definitivo.