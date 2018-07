Foggia, una saracinesca di A: arriva Bizzarri dall’Udinese

FOGGIA - Due under e un portiere esperto. Il Foggia è pronto ad ufficializzare il primo tris di acquisti. Rinforzi che dovrebbero essere annunciati a breve. Dopo aver raggiunto l’accordo, con la Fiorentina, per il trasferimento in rossonero, a titolo temporaneo, dei giovani Luca Ranieri (classe ‘99, terzino sinistro e all’occorrenza difensore centrale) e Gabriele Gori (’99, attaccante), il direttore sportivo Luca Nember ha messo a punto anche l’arrivo in rossonero del portiere argentino Albano Bizzarri. Nelle prossime ore è prevista la firma del nuovo numero 1 del Foggia. Classe ‘77 (compirà 41 anni a novembre), svincolato, Bizzarri dovrebbe legarsi al club rossonero attraverso un contratto annuale, che potrebbe prevedere l’opzione per il rinnovo. L’estremo difensore argentino, che nella passata stagione è stato il portiere titolare, in Serie A, dell’Udinese, ha difeso nella sua carriera i pali di diversi club, tra cui Real Madrid (vincendo la Champions League nel 2000), Catania, Lazio, Genoa, Chievo e Pescara.

Ranieri e Gori – che nelle prossime ore si aggregheranno al Foggia nel ritiro di Ronzone – non saranno gli unici due under nuovi per la prossima stagione: Nember è infatti al lavoro per portare in rossonero anche Luca Zanimacchia (’98), centrocampista offensivo ed attaccante esterno di proprietà del Genoa, e due talenti del Torino: il difensore centrale Alessandro Buongiorno (’99), più sfumato l’attaccante croato Karlo Butic (’98).

Oggi, intanto, il Foggia dal capoluogo dauno si trasferirà a Ronzone, per iniziare il ritiro pre-campionato. Raduno alle 17 di questo pomeriggio a Verona: di lì, i rossoneri raggiungeranno il Trentino, dove si alleneranno fino al 30 luglio agli ordini del tecnico Grassadonia e del suo staff. Al momento il club non ha reso noto l’elenco dei convocati, ma per ora sono più di dieci i calciatori in uscita, che non rientrano nei piani tecnici: Guarna, Narciso, Tarolli, Figliomeni, Empereur, Dinielli, Celli, Fedele, Maza, Calderini, Fedato, Letizia e Beretta, quest’ultimo nel mirino dell’Ascoli.