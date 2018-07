Foggia a caccia di un portiere: Albano o Rafael

FOGGIA - Servono rinforzi in tutti i reparti, al Foggia, per consolidare l’organico che nella passata stagione ha conquistato con anticipo la permanenza e sfiorato la qualificazione ai playoff. Occorre irrobustire la rosa, sostituendo chi è già andato via (Calabresi, Agazzi, Greco) e chi potrebbe partire. I movimenti in entrata riguarderanno anche la porta. Il Foggia è alla ricerca del nuovo numero 1. In pole ci sarebbe l’esperto Albano Bizzarri, 40 anni: l’estremo difensore argentino, svincolato, nella passata stagione ha giocato in A, con l’Udinese, ed ha già avuto Nember come direttore sportivo, al Chievo. Altro portiere preso in considerazione è il brasiliano Rafael (’90), che si è svincolato dal Napoli ma chiede un ingaggio alto. Oltre alle entrate, c’è molto da fare anche in uscita: dopo la cessione al Cosenza di Di Piazza, restano più di dieci giocatori in esubero, tra cui Narciso, Guarna, Empereur, Figliomeni, Sainz-Maza, Calderini (nel mirino del Catanzaro), Letizia.

Le difficoltà nel fare mercato, in casa Foggia, non mancano. C’è la necessità di tenere i conti in ordine e persistono le incognite legate al ricorso contro la revoca della mutualità relativa alla stagione scorsa (oltre 2 milioni di euro, il responso arriverà nella prossima settimana) e al processo sportivo: il Tribunale federale nazionale ha condannato il club rossonero a scontare 15 punti di penalizzazione nel prossimo campionato di B; l’udienza di secondo grado si terrà il 19 luglio prossimo, a Roma.

Completato, intanto, il calendario delle amichevoli pre-campionato di luglio: il 19 luglio, alle 18, la prima uscita dei rossoneri, nel ritiro di Ronzone (Trentino-Alto Adige), contro l’Alta Anaunia, formazione di Prima Categoria; il 22, alle 17 a Ronzone, i «Satanelli» affronteranno la Virtus Bolzano, neopromossa in Serie D; il 25 sfida di lusso con la Sampdoria, alle 17:30 al centro sportivo di Temù (Brescia); il 28, alle 17:30 a Ronzone, test con la Bassa Anaunia (Promozione); infine, il 29 alle 17:30, a Cles, amichevole con il Trento (Serie D).