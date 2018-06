Toto allenatore a Foggia, sprint Oddo-Grassadonia

FOGGIA - Il Foggia Calcio chiede un nuovo, incondizionato, atto d’amore ai suoi tifosi, in un momento molto delicato per il club rossonero, imputato nel processo sportivo per le presunte irregolarità amministrative commesse nelle stagioni di Lega Pro 2015/16 e 2016/17 (la Procura federale ha richiesto la retrocessione in C dei dauni, la sentenza è attesa in questa settimana).

Oggi, alle 11, allo stadio “Zaccheria”, verrà presentata la campagna abbonamenti per la stagione 2018/2019. I prezzi non dovrebbero discostarsi da quelli adottati nella passata stagione, fatta eccezione per qualche settore della tribuna Ovest superiore. Previste nuove formule di sottoscrizione e agevolazioni, per coinvolgere il maggior numero possibile di supporter e offrire ad ogni tifoso le migliori condizioni per poter acquistare la tessera. L’anno scorso, furono quasi 7mila gli abbonamenti sottoscritti. Nella prima stagione del ritorno in B dopo 19 anni trascorsi consecutivamente nelle categorie inferiori, il club rossonero ha avuto un seguito costante e numeroso di tifosi, in casa e fuori: allo “Zaccheria”, la media è stata di oltre 11mila spettatori (quarto club cadetto per presenze casalinghe); lontano da casa, il Foggia è stata la squadra nettamente più seguita, con complessivamente più di 24.400 sostenitori (media di oltre 1.200 tifosi, per trasferta, al seguito dei “Satanelli”).

Dunque, dopo aver effettuato - entro i termini stabiliti - i pagamenti relativi al trimestre che va da marzo a maggio 2018, il Foggia è pronto a lanciare la nuova campagna abbonamenti e sta perfezionando la pratica di iscrizione al prossimo campionato di B.

Quanto al versante tecnico, è corsa a due per la panchina rossonera, fra Massimo Oddo e Gianluca Grassadonia. Proseguono incontri, colloqui, valutazioni. Oddo, nelle ultime settimane, è stato costantemente in pole, il più vicino a succedere a Stroppa, ma nelle ultime ore la candidatura di Grassadonia ha ripreso quota. Possibili sviluppi entro questo weekend o i primi giorni della settimana prossima.

Raffaele Fiorella