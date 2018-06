Il Foggia perde due milioni di mutualità

MILANO - «La Figc deve chiarire che il progetto delle seconde squadre deve essere limitato alla Lega Pro». La Lega B non cambia posizione e il presidente Mauro Balata nelle prossime ore invierà «un’istanza formale al commissario Fabbricini affinché la Federcalcio modifichi la delibera escludendo la possibilità che le seconde squadre vengano promosse in Serie B». In caso contrario, ha aggiunto il presidente della Lega B, «l'assemblea ha deliberato di presentare il ricorso al Tribunale federale per chiedere l'annullamento della delibera».

«All’esito dell’istanza, ci siederemo a un tavolo come già concordato con il vice commissario Costacurta per confrontarci e valutare se questo progetto delle seconde squadre è inseribile in un campionato come il nostro, con specificità e natura ben precise - ha spiegato Balata -. A nostro avviso, vi sono anche problemi di natura giuridica che attengono la salvaguardia della Serie B».

L’assemblea ha anche preso posizione sul caso del Foggia, che non ha presentato in tempo le fideiussioni dopo aver sforato il 'salary cap': con 13 voti a favore, 7 contro e una scheda bianca, è stata deliberata l’esclusione dalla mutualità della società pugliese, che perde così circa 2 milioni di euro.