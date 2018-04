Il Foggia regge un solo tempo e il Cittadella dilaga

CITTADELLA - FOGGIA 3-1

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso 6; Salvi 6.5, Adorni 6.5, Varnier 6.5, Benedetti 6.5 (39' st Pezzi sv); Bartolomei 7, Iori 6.5, Lora 6 (20' st Settembrini 6.5); Schenetti 7; Vido 7 (35' st Strizzolo sv), Kouamè 7. In panchina: Paleari, Scaglia, Chiaretti, Pezzi, Arrighini, Pelagatti, Pasa. Allenatore: Venturato 7

FOGGIA (3-5-2): Noppert 7; Calabresi 5.5, Camporese 5 (26' st Beretta 6), Loiacono 5.5; Zambelli 6, Agnelli 6, Greco 5.5, Deli 6.5, Rubin 5.5; Nicastro 6 (16' st Floriano 5.5), Mazzeo 7 (40' st Tonucci sv). In panchina: Guarna, Lanzetta, Figliomeni, Martinelli, Celli, Gerbo, Agazzi, Ramè, Scaglia. Allenatore: Giovanni Stroppa 5.5.

ARBITRO: Daniele Martinelli di Roma 7. RETI: 2' st Kouamè, 17' st Deli, 19' st Schenetti, 31' st Vido

NOTE: Spettatori: 4468, giornata calda e soleggiata, terreno in perfette condizioni. Al 23' di entrambi i tempi concesso time-out per il caldo. Ammoniti: Nicastro, Adorni, Agnelli, Calabresi. Angoli: 5 a 3 per il Cittadella. Recupero: 3'; 6'.

Il Cittadella batte 3-1 il Foggia al Tombolato e sale a +7 sui pugliesi, ipotecando la qualificazione ai playoff. Nel primo tempo il Foggia fa la partita, ma il Cittadella è più pericoloso e Noppert deve superarsi in un paio di occasioni. La ripresa si apre con il gol del Cittadella al 47': cross di Benedetti sfiorato da Kouame, deviazione di Calabresi e palla in rete. La reazione del Foggia non si fa attendere: al 58' Mazzeo colpisce il palo, al 62' Deli supera Alfonso dopo una bella azione personale e sigla l’1-1. Il pareggio dura poco: al 63' infatti Vido prolunga una rimessa laterale di Salvi e Schenetti insacca il 2-1 sottoporta. Il Foggia sparisce e al 75' il Cittadella trova il 3-1 con Vido, che raccoglie un assist di Kouame e fulmina Noppert.