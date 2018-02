«Ho tanti ragazzi che si allenano bene. Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Stiamo stati bravi a tirar fuori le unghie e meno bravi quando era il momento di confermarsi. Dopo Terni vogliamo proseguire bene contro lo Spezia, che arriva qui in un buon momento": così ha presentato la gara di domani sera con lo Spezia il tecnico del Bari Fabio Grosso, sfida nella quale è probabile che darà vita ad un fisiologico turn over per mettere in campo i giocatori fisicamente in condizioni migliori.

«Lo Spezia? Dovremo avere grande attenzione per il possesso palla. Possiamo far bene», ha aggiunto.

Poi una riflessione sui progressi di rendimento e classifica del gruppo: «La continuità l'abbiamo scoperta solo quando abbiamo mostrato le caratteristiche di squadra: determinazione, carattere e voglia di voler fare le partite. Su questa rotta lavoriamo quotidianamente, per imporre il nostro gioco», ha specificato Grosso. Nelle fila del Bari non ci saranno il centrocampista Salzano e il difensore Oikonomou (infortunati), in dubbio anche la punta Floro Flores e il difensore Gyomber, mentre il fantasista Brienza non è al top. In difesa è possibile che accanto a Marrone sia schierato (in caso di forfait di Gyomber) Diakitè, in avanti ballottaggio Cissè-Kozak per il ruolo di centravanti.