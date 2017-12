«Affrontiamo un Carpi in salute e pieno di entusiasmo. Lo sappiamo ma, nello stesso tempo, vogliamo continuare con il nostro percorso. La nostra intenzione è di non accontentarci e avere voglia di stupire e stupirci. Siamo in grado di poterlo fare": così il tecnico del Bari, Fabio Grosso, ha presentato la trasferta di domani in Emilia contro il Carpi.

I pugliesi saranno rimaneggiati per le numerose assenze. "Partiamo in 23 - ha spiegato Grosso - fuori ci saranno, per problematiche fisiche, Gjomber, Morleo, Anderson, Conti e Cissè. Spero di riaverli quanto prima dopo la sosta». «Ultimamente - ha concluso l’allenatore dei pugliesi - siamo stati bravi a fare risultati fuori e meno in casa. Tuttavia, non mi va di isolare i periodi. Vogliamo finire questo girone di andata con un risultato positivo nel segno della continuità. Non dimentichiamoci però dei nostri avversari. Non si può pensare di sottomettere tutti, dobbiamo essere bravi ad esprimere le nostre qualità, così come faranno loro. Deve essere la partita del Bari, dobbiamo fare un ultimo sforzo prima di una sosta lunghissima»