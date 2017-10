Il terzino del Bari Sabelli non si è allenato oggi con i compagni perché era in permesso medico: il giocatore si è recato a Roma per una visita specialistica al fine di monitorare il suo recupero fisico dopo la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro nel maggio scorso.

La squadra ha ripreso la preparazione all’antistadio con lavoro defaticante per chi ha giocato contro gli irpini e con una partitella in famiglia per chi non è stato impiegato da Grosso. Ha svolto una seduta differenziata il terzino Salvatore D’Elia. Sono ancora assenti per gli impegni con le rispettive nazionali Giuseppe Scalera, Migjen Basha, Norbert Gyömbér ed Elio Capradossi.