De Laurentiis al San Nicola presenta la nuova squadra: così i costi degli abbonamenti

BARI - Confermato l'allenatore del Bari, Giovanni Cornacchini, Matteo Scala club manager e Davide Teti, segretario sportivo: l'ufficializzazione oggi alla conferenza stampa allo stadio San Nicola da parte del patron, Aurelio De Laurentiis e del figlio, Luigi, che avrà la governance della nuova società e ha annunciato che verrà a vivere a Bari. Per quanto riguarda la rosa dei giocatori, Brienza - ha detto il vice di Giuntoli, ds del Napoli - rappresenta un «vanto per la serie B me un lusso per le categorie più basse». Per il portiere, sarà un giovane. Ma per il momento nessun nome.

Ufficializzati anche i costi degli abbonamenti: 90 euro per le curve, 120 euro per la Tribuna est, 150 euro per la Tribuna ovest e 250 euro la Tribuna d'onore. Tre euro il costo del parcheggio.

Il patron Aurelio De Laurentiis è arrivato a Bari insieme al figlio Luigi. Questa mattina, arrivato all'aeroporto di Palese, ha subito raggiunto lo stadio San Nicola, per un sopralluogo volto a verificare le condizioni dell'impianto. Presente anche il sindaco Antonio Decaro. All'esterno della struttura ad attendere i De Laurentiis c'erano alcuni tifosi che però non sono riusciti ad avere contatti con il presidente della SScBari. Nel pomeriggio invece è stata convocata una conferenza stampa, sempre al San Nicola, nel corso della quale sarà presentata la nuova società nata da meno di un mese. In questi primi 21 giorni, lo staff ha lavorato nel silenzio più assoluto, facendo trapelare pochissime notizie.