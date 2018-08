Baricalcio: stasera il primo raduno del nuovo Bari di De Laurentiis

BARI - Inizia una settimana decisiva per la costruzione del nuovo Bari targato Aurelio De Laurentiis. Stasera a Roma, nell’hotel Mancini, si terrà il primo raduno dei primi tesserati per la prossima stagione. Secondo indiscrezioni dell’entourage del presidente, i primi innesti saranno tra gli under, essenziali per il campionato di Serie D (quattro devono essere sempre contemporaneamente presenti in campo durante le gare).

C'è ancora riserbo sulla scelta del nuovo allenatore: tra quelli di cui è stata sondata la disponibilità, c'è anche Giovani Cornacchini.

Tra le idee ad effetto per il prossimo torneo, ci sarebbe anche il tesseramento dell’ex Nicola Bellomo, disposto per amore della maglia a ripartire in biancorosso dai dilettanti.