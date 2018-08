Il Bari va diritto su Castori: la panchina è il punto chiave

BARI - Cominciano i giorni della vera ricostruzione per il Bari targato De Laurentiis. Il club biancorosso ha ottenuto giovedì scorso la liberatoria per avviare i tesseramenti e verso l’inizio della prossima settimana, la società dovrebbe cominciare a «popolarsi». D’altra parte, in teoria, ci sarebbe la prima data ufficiale della stagione, con il turno preliminare di Coppa Italia di serie D. I biancorossi sono stati accoppiati al Bitonto ottenendo una proroga al 26 agosto rispetto al 19 (data di inizio della competizione), ma non è escluso che l’impegno slitti ulteriormente (e venga collocato in un turno infrasettimanale) al fine di consentire alla società di allestire la rosa e cominciare la preparazione. Allo stesso modo, è facile che al club barese sia concessa una proroga sul mercato (opportunità solitamente accordata a chi si iscrive seguendo la procedura fissata dall’articolo 52 delle Noif): le operazioni tra club di serie D, infatti, sono possibili fino al 17 settembre, ma le acquisizioni da serie A e B si esaurirebbero entro il 17 agosto e quelle dalla C entro il 25.

La Lega nazionale dilettanti, inoltre, ha emanato una nota per chiarire che la composizione dei gironi avverrà circa una settimana dopo Ferragosto (il 21 o il 22), con i calendari pronti nei successivi tre-quattro giorni. In tal senso, resta un rebus la collocazione del Bari: la destinazione «naturale» nel girone H (che comprende Campania, Puglia e Basilicata) potrebbe creare problematiche di ordine pubblico, così si valuterà un dirottamento nel raggruppamento F (Abruzzo-Molise) o nel G (Lazio-Sardegna). Dunque, nelle prossime ore si occuperanno le prime caselle dirigenziali: Matteo Scala (ex Carpi) sarà il direttore generale, Filippo Galli il responsabile del settore giovanile. Da tempo è stato bloccato, inoltre, un direttore sportivo con comprovata esperienza in C e D, ma gli ultimi orientamenti potrebbero anche prevedere una delega permanente al ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, coadiuvato dal suo più stretto collaboratore, Giandomenico Costi. Sul capitolo allenatore, ci sarebbero tre profili sotto osservazione: tra questi, la pista più intrigante conduce a Fabrizio Castori, 64enne di San Severino Marche che nel lungo curriculum vanta vittorie di campionati con Tolentino (dall’Eccellenza alla C2), Lanciano (due volte dalla D alla C2), Cesena (dalla C1 alla B), Carpi (dalla B alla A). Il fascino della piazza potrebbe convincere il trainer marchigiano a scendere di categoria, ma la fumata bianca non è ancora imminente.

Maturano, inoltre, alcune trattative sui calciatori: dal Carpi potrebbero arrivare l’attaccante francese Mbala Nzola, il difensore Federico Franchini, l’esterno di centrocampo Luigi Palumbo, la punta Michele Vano. Le suggestioni, però, conducono al ritorno di grandi nomi come il centrocampista Nicola Bellomo (il 27enne sarebbe ceduto dalla Salernitana) e soprattutto i portieri Jean Francois Gillet e Roberto Maurantonio: il 39enne belga è recordman di presenze con i galletti, il 37enne barese potrebbe chiudere la carriera nel club in cui ha iniziato il suo percorso (senza esordire in prima squadra).