Primo impegno per il nuovo Bari rifondato da Aurelio De Laurentiis: secondo il calendario diffuso dalla Lega nazionale dilettanti i pugliesi esordiranno il 26 agosto in Coppa Italia contro il Bitonto. La Piazza sportiva barese non ha però perso le speranze di ripartire dalla Lega Pro, se dovessero esserci le condizioni regolamentari che consentono un ripescaggio.