Galli vira sul nuovo Bari«Il mio progetto per ripartire»

BARI - «Oggi presenterò il progetto completo sul calcio giovanile al presidente De Laurentiis: vediamo che succede nelle prossime ore: per ora non posso dire di più». Con la signorilità che lo contraddistingue, Filippo Galli precisa i contorni della sua situazione, ma l’ex dirigente del Milan è ormai davvero ad un passo dal Bari. Facile intuire che in queste settimane Galli abbia voluto valutare tante situazioni, a cominciare da un’eventuale permanenza al Milan, il club in cui ha trascorso un’autentica vita sportiva. Ma l’insistenza di De Laurentiis, che lo ha subito identificato come figura di riferimento, evidentemente ha convinto il 55enne monzese.

Il programma sarebbe davvero ad ampio raggio: creare un maxi polo al meridione per fare in modo di far confluire i migliori giovani del Sud nelle due maggiori realtà, ovvero Napoli e Bari. La struttura del settore giovanile partenopeo non sarebbe toccata: Galli sarebbe tesserato e lavorerebbe per la squadra del capoluogo pugliese, avviando un progetto capillare. Dal coinvolgimento di scuole calcio e società dedite al settore giovanile tramite l’affiliazione all’Academy barese, fino alla creazione di scuole calcio del club, aperte a bambini e bambine. Sul vivaio in senso stretto, tutto dipenderà dalla categoria di appartenenza: se fosse la serie C (al momento ipotesi abbastanza complicata), il programma partirebbe a pieno regime con ben otto formazioni. Se, invece, si dovesse ricominciare dalla D, allora si potrebbe lavorare soltanto su base regionale, ma Galli diverrebbe un pilastro indispensabile nella ricerca degli «under» (dal ‘98 al 2000) che costituiscono parte fondamentale dell’organico di prima squadra.

Per quanto concerne gli altri componenti dell’organigramma societario, è ormai ad un passo la firma di Matteo Scala che sarà il nuovo direttore generale, così come sarebbe stato bloccato un direttore sportivo con comprovata esperienza tra C e D. Continuano, inoltre, a circolare voci su calciatori già bloccati: dal Carpi potrebbero arrivare l’esterno destro Luigi Palumbo (27 anni), nonché il 22enne attaccante francese Mbala N’Zola. Allo stesso modo, dal Napoli potrebbero essere girati il centravanti brasiliano Vinicius Morais (23 anni), nonché i «primavera» Francesco Mezzoni (classe 2000), Alberto Senese (18 anni) e Luigi D’Ignazio (classe ‘98) che si aggiungono ai talentuosi fratelli Gaetano, entrambi centrocampisti: più facile, però, arrivare al maggiore, Felice, 22 anni, piuttosto che a Gianluca, 18enne considerato tra i «top» della sua generazione. Tra le suggestioni, hanno discrete chance di ripartire dalla loro città natale sia il fantasista Nicola Bellomo (27 anni), sia il portiere Roberto Maurantonio (37 anni). Più complicato il ritorno di Jean Francois Gillet: il 39enne belga, recordman di presenze nel Bari, aspetta ancora una chiamata in categorie superiori. Più di un’idea, invece, il profilo di Roberto Maurantonio, barese ex Carpi.

A tal proposito, l’autentico caos che sta coinvolgendo il calcio italiano sta affievolendo le speranze baresi di ammissione in serie C. La serie B, infatti, ha annunciato la presentazione dei calendari per lunedì prossimo, bloccando i ripescaggi e con una formula a 19 squadre. Una scelta a cui la Figc non ha replicato, lasciando intendere di voler mantenere la posizione dello scorso 3 agosto, quando si imponeva comunque il format a 22 formazioni. La situazione si evolverà nelle prossime ore, ma è facile immaginare che la B a 19 annullerebbe i tre ripescaggi dalla C che tornerebbe a 59 squadre, con un solo eventuale posto disponibile nel format a 60. A quel punto, le speranze del Bari sarebbero ridotte al lumicino a fronte di una sola possibilità e di una concorrenza potenzialmente foltissima. Anche i caso di serie D, comunque, non sarà semplice comprendere il girone in cui sarà piazzato il club barese che per ragioni di ordine pubblico potrebbe essere spostato dal raggruppamento campano e pugliese a quello abruzzese e molisano.