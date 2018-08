Baricalcio, Melini: «Incertezza per gli ex dipendenti di Fc Bari»

BARI - «Il futuro di 15 famiglie appeso ad un filo di promesse»: lo afferma Irma Melini, consigliere comunale di Bari intervenuta sulla situazione occupazionale dei lavoratori della Fc Bari in liquidazione.

«Quindici ex dipendenti della ex FC Bari 1908 - ora rinominata dal nuovo presidente Aurelio De Laurentiis, SSC BARI - attendono - scrive Melini in una nota - che le promesse del sindaco vengano mantenute. Il primo cittadino, infatti, aveva tranquillizzato i quindici dipendenti e le loro famiglie sul loro futuro, una volta individuata la cordata di imprenditori più idonea a gestire la nostra squadra di calcio».

Il sindaco Decaro ha più volte indicato la questione occupazionale degli ex dipendenti della Fc Bari come una priorità nella Rifondazione del calcio in città.