I giovani baresi in fuga: Manzari al Sassuolo

BARI - Si allontano da Bari le migliori promesse del vivaio biancorosso. Tutti giovani di qualità che avrebbero potuto fare comodo tra gli Under per la D. L’attaccante Giacomo Manzari (Bari, 21.9.2000) andrà a completare il suo percorso formativo a Sassuolo. L’ormai ex punta di diamante del Bari Primavera, inseguito per settimane da Juventus, Milan, Napoli e Roma, ha deciso di raggiungere l’altro barese Checco Palmieri (responsabile del settore giovanile dei neroverdi).

Da un paio di giorni in Emilia Romagna, Manzari nelle prossime ore firmerà il suo primo contratto da «prof» con la prospettiva di debuttare in serie A dopo una fase iniziale nel campionato«Primavera» delle big.

Si aprono le porte della A anche per il centrocampista santermano Nunzio Lella (28 luglio 2000), da alcuni giorni approdato alla corte del Cagliari. Emmanuel Salines (difensore, 8 novembre 2000) raggiunge mister De Angelis a Cosenza. Andrea Cabella (centrocampista di origini romane nato il 29 aprile 99) si accasa a Monopoli. L’attaccante Claudio Maffei (23 dicembre ‘99) finirà al Pisa, mentre il difensore centrale Alessio Di Cosmo (27 febbraio ‘99) giocherà a Francavilla.