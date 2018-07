Decaro a Giancaspro: «Vattene o ti caccio dallo stadio con i vigili»

BARI - Chiamatela pure l’ennesima «giancasprata». Che stavolta, ineffabile più che mai, riesce a far perdere la pazienza finanche a un uomo tradizionalmente mite come Antonio Decaro dopo aver pugnalato alle spalle e attentato alle coronarie di migliaia di tifosi del Bari. La convenzione del «San Nicola» è in scadenza ma ieri sera, attraverso una pec indirizzata al sindaco del capoluogo, il fantasioso ex patron biancorosso ha fatto sapere di non essere disposto a restituire lo stadio in virtù di un ricorso, ancora in piedi, che potrebbe rimettere in discussione la vita del suo club che, putroppo, è invece ormai cancellato dalle geografia del calcio che conta proprio in virtù della scellerata gestione dello stesso Giancaspro, l’anticamera del fallimento.

«La convenzione è scaduta e io pretendo che il “San Nicola” torni in nostro possesso - racconta alla Gazzetta un Decaro letteralmente furibondo - c’era stata una proroga di un mese perché volevamo capire se ci fossero margini per la ricapitalizzazione. Il titolo della squadra non c’è più e quindi non ci sono più margini. L’atteggiamento di Giancaspro è grave, ai limiti del provocatorio, lo scriva pure. E la cosa mi amareggia visto che con lui abbiamo sempre tenuto un profilo improntato alla massima correttezza».

Decaro è un fiume in piena. In un crescendo emotivo senza precedenti: «Le dico di più, se domani (oggi, ndr) non dovessi riavere lo stadio sono pronto a un’azione di forza. Manderò i vigili a casa di Giancaspro per riprenderci le chiavi. E penso di accompagnarli personalmente. L’unica strada sarebbe una nuova proroga. Ma io non ho i tempi per concederla oltre che le argomentazioni». E neanche tanta voglia, vero sindaco? «Con l’avvocatura valuterò un’azione legale verso Giancaspro per danni d’immagine alla città», l’ultimo affondo dell’Antonio furioso. Con i baresi che, idealmente, battono le mani.