Il Bari riparte dallo Stadio della Vittoria: la diretta della Gazzetta

BARI - Il Bari calcio riparte dallo Stadio della Vittoria. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che dopo il fallimento del club detiene il titolo sportivo della città, ha chiamato a raccolta i tifosi biancorossi. Grande l'attesa per l'incontro di oggi alle 17.30 dove il primo cittadino incontrerà i supporter dell'Fc Bari 1908 e i gruppi organizzati nel vecchio stadio della città per fare il punto della situazione.

«Per questione di tempo e di organizzazione, non sarà possibile ascoltare tutti – spiega Decaro in un post su Facebook -. Saremo in tanti e non potremo andare avanti fino a notte fonda. Toccherà dunque darci qualche piccola regola per far sì che parli il numero più ampio di persone e che l’incontro si svolga nel modo più ordinato possibile». Qui il vademecum per intervenire durante l'assemblea.

La Gazzetta del Mezzogiorno sarà presente durante l'incontro con una «diretta Facebook», che potrete seguire direttamente dalla nostra pagina ufficiale, per mostrare a tutti gli utenti quei momenti concitati in cui si decideranno le sorti del club biancorosso.