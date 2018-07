Bari calcio, il sindaco Decaro incontra i tifosi: ecco il vademecum

BARI - Con una nota su Facebook il sindaco di Bari Antonio Decaro ha diffuso un vademecum per regolare gli interventi nell’assemblea con i tifosi del Bari dopo la fine delle attività sportive del club: venerdì ci sarà alle 17.30 l'incontro sotto la curva nord dello stadio Della Vittoria e chi vorrà prendere la parola «dovrà mandare una mail con oggetto: 'prenotazione intervento' a baricalcio@comune.bari.it specificando nel corpo della mail il proprio nome e cognome. Saranno chiamati a parlare solo coloro che avranno inviato la mail, in ordine di prenotazione. L’incontro non potrà andare oltre le ore 21; ogni intervento non potrà superare i tre minuti. All’assemblea parteciperanno, senza intervenire, anche gli ultras del Bari, che puntualizzeranno la propria posizione sulla crisi del calcio in città con una nota (sarà pubblicata nelle prossime ore sulla pagina Fb 'Mai per moda)».

Decaro nel suo scritto ha poi specificato che «l'amministrazione non deve azzardarsi a fare invasione di campo» nel mondo dello sport, e che «ha il dovere di rispettare la sacra indipendenza dello sport dalla politica. Del resto la storia lo insegna: chi ha usato il Bari per tornaconti di consenso personale, in politica o in altri campi, non ha fatto una bella fine». Infine l’obiettivo del suo attivismo: «Il regolamento federale che impone al sindaco della città di occuparsi delle sorti del titolo sportivo e di assegnarlo al progetto più solido, per garantire la sopravvivenza del calcio a Bari. E io - conclude - non mi sottraggo a quello che è, a tutti gli effetti, un mio dovere istituzionale. Assegnato il titolo nel miglior modo possibile per la città e per i tifosi, uscirò di scena in silenzio e tornerò al ruolo sportivo che mi è più consono: quello del semplice tifoso».