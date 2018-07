Sisto (FI): l'«avatar» Decaro sposta allo stadio la campagna elettorale

«Decaro non sposti in curva la sua campagna elettorale perchè rischia di mettersi fuori gioco. Dopo avere fallito il salvataggio del Bari, getta palla (e tifosi) in tribuna». Interviene così il coordinatore Città metropolitana di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, all'annuncio del primo cittadino di convocare i tifosi in curva nord allo stadio Della Vittoria per «parlare insieme» e per «ascoltare».

«Dopo aver indossato i panni del salvatore della patria e aver mediato in una trattativa che tutti sanno come è finita, ora - in un metaforico recupero da supplementari - cerca il consenso dei tifosi convocandoli in curva per «ascoltarli». Che farà? Registrerà o verbalizzerà le opinioni, scatterà foto o girerà video da postare sulla sua pagina Facebook tanto per ...non cambiare la sua ordinaria gestione virtuale del comune di Bari? Ci ha provato a fare campagna elettorale sulla pelle dei tifosi , ma gli è andata proprio male».

«Comprendiamo le difficoltà del sindaco-avatar a decidere vista la sua eterna indecisione, e in ogni cosa; ma se ne convinca: il suo campionato , al prossimo giugno, è finito».