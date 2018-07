Bari calcio, Paparesta si tira fuori«Nessun interesse a maggioranza»

BARI - Gianluca Paparesta fa un passo di lato e si dichiara non disponibile a sottoscrivere l'eventuale quota di aumento di capitale non sottoscritta dal socio di maggioranza di Football club Bari, Cosmo Giancaspro. Alla vigilia della nuova riunione del consiglio di amministrazione - di cui ieri sera a tarda ora si è appresa uno slittamento per approfondimenti legati evidentemente alla concreta sottoscrizione dei 4,5 milioni - l'ex arbitro con un lungo post su Facebook - ci tiene a precisare che «conseguentemente, alla luce del sempre più prossimo rischio di mancata iscrizione al campionato, della certe prossime penalizzazioni e soprattutto della assoluta assenza di chiarezza e di comunicazione dovuta ad un socio» ha comunicato «sia pur con enorme rammarico, l’inevitabile venire meno di qualsiasi interesse da parte mia e delle persone interessate a sostenermi in questo aumento di capitale per la parte “eventualmente” non sottoscritta dal socio di maggioranza. Rimarrò comunque vigile - prosegue - e pronto a tutelare gli interessi miei, di tutti i tifosi e della città intera, affinché il socio di maggioranza al 99.34 %, il suo consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, compiano tutte le azioni legali necessarie per la regolare iscrizione del Bari al prossimo campionato di serie B, garantendo la continuità di una società da me costituita e portata avanti per due anni con grandissima passione e tanti tanti sacrifici». Paparesta avrebbe sottoscritto la quota dia sua pertinenza, ovvero 28mila euro.

La verità sulla ricapitalizzazione slitta ancora: non c'è chiarezza sul futuro del Bari che resta aggrappato ad un filo sottilissimo. Ieri doveva essere la giornata determinante per dirimere una volta per tutte i dubbi relativi alla ricapitalizzazione del club biancorosso. Una procedura cominciata venerdì scorso, quando sia il presidente Cosmo Antonio Giancaspro, sia il socio di minoranza, Gianluca Paparesta, avevano esercitato il diritto di opzione per sottoscrivere le quote azionarie di propria pertinenza. Toccava quindi al consiglio d’amministrazione assumere le determinazioni atte a certificare se le procedure intraprese fossero o meno rispondenti alle norme in materia. A sorpresa, la riunione del cda si è svolta a Roma, nello studio dell’avvocato (nonchè componente del consiglio d’amministrazione) Arturo Covella, alla presenza degli altri membri del cda: il presidente Cosmo Antonio Giancaspro, nonché gli avvocati Francesco Biga e Giancarlo Lanna. Convocati, inoltre, i componenti del collegio sindacale: il presidente Riccardo Pagliara ed il sindaco effettivo Riccardo Strada. Per poter partecipare al prossimo campionato di serie B il Bari deve assolutamente essere ricapitalizzato.