Bari, Decaro preoccupato richiama Giancaspro: sia più leale con i tifosi

Sulla contorversa vicenda della ricapitalizzazione del Bari calcio (servono 4,5 milioni), e sull'assenza di notizie, interviene il sindaco di Bari, Antonio Decaro. Commentando le ultime vicende, il primo cittadino non nasconde «di essere preoccupato per il passaggio complicato che la società FC Bari sta attraversando. Lo sono di più perché le notizie sulle vicende societarie sono pochissime e talvolta contraddittorie. La società proprietaria della nostra squadra non può comportarsi come una società qualsiasi. Non può farlo specie nei confronti della città, che guarda alla sua squadra come un segno della propria identità. Nei giorni scorsi - prosegue - ho rappresentato al presidente Giancaspro l'esigenza di informare con lealtà e trasparenza i tifosi proprio in virtù di del particolare rapporto tra la città e la sua squadra di calcio».