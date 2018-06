Bari, pagati in extremis gli stipendi dei calciatori

BARI - Il Bari ha pagato oggi pomeriggio, come confermato da una fonte di Via Torrebella, gli stipendi di marzo, aprile e maggio ai calciatori, ottemperando ad una delle clausole indispensabili all’iscrizione al prossimo campionato di Serie B.

Il club del presidente Cosmo Giancaspro, dopo l'assemblea straordinaria del 15 giugno, è obbligato a ricapitalizzare il capitale sociale (entro il 7 luglio) e a versare entro fine mese i contributi e le ritenute.

Le turbolenze economiche non hanno consentito finora una programmazione per il prossimo torneo: non è stato ancora individuato il nuovo allenatore per il post-Grosso mentre sono in procinto di essere ceduti il terzino Anderson, il mediano Henderson, il portiere Micai e l’esterno d’attacco Galano.