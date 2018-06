Bari, rinviata l'udienza su richiesta di scioglimento della società

BARI - L’udienza in calendario oggi davanti al Tribunale delle imprese di Bari, con oggetto la querelle tra il socio di minoranza Gianluca Paparesta e l’attuale presidente e socio di maggioranza Cosmo Giancaspro, è stata rinviata al 9 luglio. Oggetto della contesa è la richiesta di scioglimento della società, avanzata da Paparesta, in quanto il capitale sociale sarebbe sceso al di sotto dei limiti previsti dalla legge.

Il rinvio è legato alla deliberazione dell’ultima assemblea straordinaria del club, nella quale Giancaspro ha preso l'impegno di procedere alla ricapitalizzazione entro quindici giorni dalla pubblicazione del verbale della riunione. Per il Bari adesso inizia una vera corsa contro il tempo: entro il 26 giugno, al fine di completare gli adempimenti dell’iscrizione al prossimo torneo di B, la società dovrà pagare gli stipendi ai tesserati per i mesi di marzo, aprile e maggio. Nelle prossime ore, infine, sarà rescisso il contratto con l’allenatore Grosso, che andrà al Verona, club in procinto di acquistare anche l'attaccante esterno dei pugliesi Cissè.