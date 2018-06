Bari, cambia ritiro precampionato: Baselga sostituisce Bedollo

BARI - Ripartirà comunque dalle montagne del Trentino l’avventura del Bari. Negli ultimi giorni, si era sparsa la voce di un cambio di destinazione poiché il Venezia ha prenotato il ritiro estivo proprio a Bedollo, ovvero dove la truppa biancorossa ha trascorso le ultime due estati. In realtà, i galletti si sposteranno soltanto di qualche chilometro mantenendo fede al rapporto con l’azienda turistica «Visit Pinè Cembra» con la quale era stato stipulato, nel 2016 sotto la gestione che era ancora di Gianluca Paparesta, un vincolo di un anno più due. La nuova sede delle fatiche biancorosse, quindi, nel Comune di Baselga sul Pinè, il centro demograficamente più grande della zona. A disposizione della società pugliese sarà messa una struttura di nuova costruzione, con la possibilità di scegliere tra due centri sportivi raggiungibili in pochi minuti. Una dislocazione che risponderebbe meglio alle esigenze esposte dal club barese, rispetto alla stessa Bedollo.

La prossima settimana, se si chiariranno gli aspetti più urgenti della vicenda societaria, sarebbe previsto un sopralluogo in Trentino alla presenza del team manager barese, Gianni Picaro, nonché, con ogni probabilità, di un dirigente (il ds Sean Sogliano oppure Fabio Gatti, collaboratore del dirigente di Alessandria, nonché responsabile della squadra Primavera biancorossa). Da definire le date del ritiro che, orientativamente, dovrebbe partire dal 13 luglio per concludersi il 29: le date potrebbero variare a seconda del sorteggio e degli impegni di Coppa Italia. «Era giusto sgombrare il campo da equivoci», afferma Luca Decarli, presidente dell’azienda per il turismo «Vist Pinè Cembra». «La presenza del Venezia a Bedollo non compromette assolutamente il rapporto con il Bari cui avevamo già proposto, ottenendo riscontri positivi, la soluzione a Baselga. In questi due anni, la sinergia con il club si è persino rafforzata: la squadra biancorossa qui è seguita con grande simpatia, così come abbiamo puntualmente ricevuto riscontri positivi sul grado di soddisfazione della società per il servizio svolto. Ci auguriamo di ricevere presto la dirigenza pugliese per dar vita ad una nuova avventura che speriamo sia accompagnata pure da tanti tifosi».

La Val di Cembra, quindi, si appresta ad ospitare ben tre società di serie B: oltre il Bari ed il Venezia, infatti, sarà presente anche il Padova. Quasi certamente saranno previste amichevoli tra i tre club in un triangolare di prestigio oppure con tre sfide singole.