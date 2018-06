Ultras Bari: no al rimborso dei biglietti col Cittadella

BARI - Una foto del presidente Cosmo Giancaspro come sfondo di un F24, con riferimento ai pagamenti (oltre il termine stabilito, per la giustizia sportiva) che hanno portato alla penalizzazione nei play off: è questa l'immagine che è stata postata polemicamente dagli ultras del Bari sulla pagina Facebook «Mai per moda - Seguaci della Nord» a corredo di un appello alla piazza sportiva affinché non sia richiesto alla società il rimborso dei biglietti della partita Bari-Cittadella (non più disputata al San Nicola dopo le sanzioni e la retrocessione al settimo posto nella classifica finale).

I tifosi della curva nord, a corredo del fotomontaggio, hanno pubblicato un testo che chiede anche conto dei programmi futuri del club: «In attesa di conoscere lo stato di avanzamento della decantata programmazione triennale e lo stato di salute delle casse societarie, invitiamo tutti i tifosi che hanno acquistato il biglietto di Bari-Cittadella a non avvalersi del diritto di rimborso messo a disposizione dalla FC Bari. Al contrario delle tempistiche per pagare l’Irpef e versare i contributi Inps, la nostra dignità non ha scadenza. Tutto il resto è «fake news"», scrivono gli ultras.