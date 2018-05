Appello dei tifosi del Bari sui balconi drappi biancorossi

BARI - «Coloriamo i nostri balconi con le bandiere, facciamo sentire la nostra vicinanza alla squadra e seguiamola con ardore in ogni stadio che ci vedrà impegnati di qui alla fine. Al resto, penseremo dopo": i tifosi del Bari del coordinamento della Curva Nord - Seguaci della Nord - hanno diffuso sui social un appello, invitando la piazza sportiva a sostenere la squadra allenata da Fabio Grosso nello scontro play off contro il Cittadella (la sede della gara si conoscerà solo il primo giugno, quando si deciderà l’appello sul ricorso dei pugliesi contro la penalizzazione di due punti).

I 'Seguacì criticano la dirigenza del club: se «avesse assunto maggiore attenzione e linearità verso gli obblighi fiscali in relazione alle scadenze così come regolate dalla FIGC, non avremmo assistito all’ignobile teatrino fuori tempo massimo messo in piedi dalla Giustizia Sportiva. Tantomeno, si sarebbe evitato il diffondersi di confusione e malumori all’interno della tifoseria». «Il calcio - concludono i tifosi - può passare dai giochi di potere, dagli F24 e dai tribunali, ma per quanto ci riguarda il campo resta l’unico luogo in cui si possono ribaltare le sentenze. Ora è tempo di scendere sul rettangolo verde e di riconquistare quella categoria che appartiene sia alla squadra che alla città».