Il Bari batte il Carpi ed è sesto, playoff contro il Cittadella

BARI - Nella 42esima e ultima gara della serie B di calcio, il Bari batte il Carpi 2-0 (27' Galano, 45' Brienza) e mantiene il sesto posto in classifica. Giocherà la prima gara (unica) dei playoff sabato 26 maggio alle ore 18 al San Nicola contro il Cittadella.

Il Foggia pareggia (2-2, 35' Mazzeo, 68' Paganini, 73' Rubin, 89' Floriano) a Frosinone e rovina la festa ai ciociari, i quali saranno costretti a giocare gli spareggi. Ad andare in serie A direttamente, insieme con l'Empoli, è il Parma (corsaro a La Spezia: 0-2).

Risultati della 42ª ed ultima giornata del campionato di calcio di Serie B.

Ascoli-Brescia 0-0

Bari-Carpi 2-0

Cesena-Cremonese 1-0

Cittadella-P.Vercelli 2-0

Empoli-Perugia 2-1

Frosinone-Foggia 2-2

Novara-V.Entella 0-1

Salernitana-Palermo 0-2

Spezia-Parma 0-2

Ternana-Avellino 1-2

Venezia-Pescara 0-0

I PLAYOFF - Definita la griglia dei playoff che determinerà la terza squadra promossa in A. Frosinone e Palermo, rispettivamente terza e quarta, vanno direttamente in semifinale, mentre Venezia, Bari, Cittadella e Perugia, che hanno chiuso il torneo al 5°, 6°, 7° e 8° posto, giocheranno il turno preliminare in gara unica.

Questi gli accoppiamenti

TURNO PRELIMINARE

Bari - Cittadella (26/5, h.18)

Venezia - Perugia (27/5, h.20.30)

SEMIFINALI (ANDATA E RITORNO)

VINCENTE 6^-7^ - Frosinone (29/5, h.20.30) (2/6, h.20.30)

VINCENTE 5^-8^ - Palermo (30/5, h.20.30) (3/6, h.20.30)

FINALE (andata 7/6 h.20.30; ritorno 10/6, h.20.30)