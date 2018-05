Empereur del Bari squalificato per tre gare

ROMA - Sono 11 i calciatori fermati dal giudice sportivo di Serie B dopo la 41ª giornata di campionato: di questi, 10 sono stati fermati per un turno, mentre Empereur del Bari per tre gare (per espressioni ingiuriose nei confronti del quarto uomo).

Gli altri dieci giocatori squalificati sono: Coda (Pescara), Ariaudo (Frosinone), Bianchi (Ascoli), Brugman (Pescara), Gagliolo (Parma), Golubovic (Novara), Moscati (Novara), Pesce (Cremonese), Sabelli (Bari), Sciaudone (Novara).