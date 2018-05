Sono ventisette i convocati del Bari per la trasferta di domani a Parma: nel gruppo c'è anche il difensore Cassani recuperato in questa settimana. Mancherà invece l’attaccante Cissè fermato da un risentimento muscolare alla coscia destra. In attacco grande abbondanza per il tecnico Fabio Grosso: ballottaggio per la maglia di centravanti tra Floro Flores, Nenè e Andrada.