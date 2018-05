Palermo-Bari le emozioni nel finale per un pareggio che non serve

PALERMO - BARI 1-1

Un primo tempo senza molte emozioni, con qualche tentativo del Bari di andare a rete. Un secondo tempo molto simile per i primi 35 minuti. Poi quando mancano una decina di minuti, i rosa riescono a infilare una rete che piega i biancorossi. La Gumina all'80' beffa Micai e va in gol. Sembra quasi fatta per i padroni di casa ma otto minuti dopo il Bari pareggia con Nenè.

«I palermitani vogliono fare una grande partita e così anche noi - aveva detto Grosso poco prima dell'inizio della partita -. Oggi sono molto emozionato, qui ho vissuto grandi emozioni e trovato vecchi amici».

Alla fine finisce 1-1 al Barbera con un pareggio che non serve a nessuno.

I rosanero, affidati a Stellone dopo l’esonero di Tedino, giocano una discreta gara, soprattutto sul piano della determinazione, ma non basta per superare un Bari tosto che chiude la gara in nove. Si gioca su spazi strettissimi e pressing molto alto rende complicata la manovra offensiva. Al 15' La Gumina lanciato a rete finisce a terra dopo il contrasto con Empereur; Aureliano lascia proseguire. Per il Bari al 24' tentativo di Balkovec che prova a sorprendere Pomini con un sinistro da fuori che finisce a lato. Al 34' cross insidioso du Balkovec che impegna Pomini. Al 38' destro dalla distanza di Nenè che finisce poco lontano dal palo alla destra di Pomini. Al 43' Coronado avanza dentro l’area con un paio di finte, la sua conclusione di destro viene però respinta in angolo.

Al 46' bella progressione di Rolando che entra in area e finisce a terra ma anche questa volta l’arbitro lascia correre. Nella ripresa il Palermo attacca con pazienza. Al 24' su cross di Rispoli occasione sprecata da Moreo di testa da distanza ravvicinata. Al 35' il Palermo sblocca il match: lancio lungo di Rajkovic, sponda di testa di Moreo per La Gumina che anticipa Gyomber e con il destro da distanza ravvicinata supera Micai. Al 40' il Bari resta in dieci per l’espulsione di Marrone, già ammonito, dopo un fallo su La Gumina. Al 44' il Bari pareggia: Floro Flores salta di testa e fa da sponda nell’area piccola per Nenè che è rapido nel deviare in rete e battere Pomini. Il Bari chiude in nove per l’espulsione di Henderson dopo un brutto fallo su CHochev.