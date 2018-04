Il tecnico Grosso: ora non vogliamo più fermarci

BARI - Il tecnico del Bari Fabio Grosso, dopo il successo interno con l’Entella, ha rilanciato la sfida dei pugliesi in vista della trasferta con il Palermo, puntando a scalare altre posizioni nelle zone alte della classifica: «Sono molto contento della prestazione con i liguri. Volevamo fortemente questi punti, molto importanti. Abbiamo 60 punti in classifica e non sono pochi. Possiamo continuare a fare bene e non vogliamo fermarci».

Poi sulla gara con i siciliani: «Palermo? Sarà una partita difficilissimo. Sono contento di ritornare in un’ambiente a me caro. Però, ora rappresento una città altrettanto importante che ha voglia di fare bene. Troveremo un avversario con un spirito di rivalsa».

L’allenatore ha elogiato Balkovec ("in rosa abbiamo dei ragazzi interessanti che potranno essere il futuro di questa società") e la tifoseria, manifestando le sue ambizioni: «Questa città saprà apprezzare quello che la squadra sta facendo. Abbiamo ottenuto continuità di risultati e vogliamo crescere ancora. Abbiamo le qualità per farlo. Non guardiamo ne avanti ne dietro, vogliamo provare a scavalcare chi sta davanti, guardandoci alle spalle».