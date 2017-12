Quei sapori di festa e tradizione

di Antonella Millarte

BUONGUSTO - Se il vino è l’ambasciatore dell’Italia nel mondo, i presepi e i mercatini di Natale sono diventati il nuovo brand di una regione che “InPuglia 365” ha anche tanti sapori da offrire. La Regione Puglia sta puntando, senza esitazione, su una fruibilità destagionalizzata. Il target? Da quello altissimo di Borgo Egnazia, dove la star Madonna in estate ha bissato per il secondo anno consecutivo le sue vacanze, fino alla dimensione family friendly con una miriade di iniziative per i bambini.

Costoso è bello? Pare proprio di sì, visto che le aperture – con biglietto – dei sontuosi mercatini di Borgo Egnazia fanno registrare il tutto esaurito. Il fascino?

Arriva dalla cura di ogni dettaglio, dalla autenticità e da sua Maestà il vino. Riflettori puntati domani sulla Federazione Italiana Sommelier che qui, nella perla di Savelletri di Fasano, celebrerà le 24 etichette pugliesi premiate con i “5 grappoli” dalla prestigiosissima Guida Bibenda 2018. Sarà una degustazione da ricordare, guidata dal notissimo relatore Paolo Lauciani, che culminerà nella premiazione con il presidente della Federazione Italiana Sommelier Puglia Giuseppe Cupertino insieme a Federico Quaranta, amatissima voce di Radio2 e volto noto della trasmissione “La Prova del Cuoco”. Questi stessi vini, incoronati fra i migliori d’Italia, domani saranno disponibili tra le vie del Borgo per una degustazione itinerante.

Ancora gusto, salentino, a Torchiarolo col Gal Terra dei Messapi che organizza domani “Popoli del Mediterraneo. Racconti di mare e di terra” fra pesce e friselle con i racconti dei pescatori della comunità di Torre San Gennaro. E, ancora, il 30 dicembre a Mesagne “Olio e carciofo degli antichi messapi”, un percorso narrativo che far conoscere il ciclo di vita del carciofo brindisino IGB, dal campo alla tavola.

Infine, il 31 dicembre “In Bici sulla Via Appia” con tappa finale nel centro storico di Mesagne con degustazione di un aperitivo a base di carciofo brindisino IGP.

Per info www.inpuglia365.it.