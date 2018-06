Conoscere, scegliere, degustare. «Nessuno è profeta in patria» e anche l’extravergine di oliva non fa eccezione. Così, in Puglia (capitale dell’olio italiano), arriva la seconda edizione di «ABC Olio: tra passato e futuro». In Salento, il 2 giugno 2018 dalle ore 10 alle ore 24, nel borgo di Acaya mostra-mercato, workshop, giochi, itinerari per un viaggio alla scoperta della cultura millenaria dell’ulivo, in occasione della Festa della Repubblica.

Sarà un percorso attraverso scienza e territorio nell’ambito del progetto triennale dell’associazione Buonaterra - Movimento Turismo, ideato per la riscoperta della cultura dell’extravergine e del turismo.

«Dal nord al sud della Puglia è possibile andare alla scoperta di ulivi secolari, frantoi d'epoca e musei rupestri. Possiamo immaginare in Puglia vere e proprie strade dell’olio tra le masserie – commenta l’assessore all’Industria Turistica, Loredana Capone. – Ci sono già alcune esperienze di successo nei parchi di ulivi secolari con la valorizzazione di questi veri e propri musei all’aperto».

«ABC Olio è per noi produttori un momento chiave – dichiara Donato Taurino, presidente di Buonaterra - Movimento Turismo dell'Olio Puglia - per crescere e confrontarci con gli esperti e trasmettere al pubblico quanto la storia e la cultura dell’olio d’oliva costituiscano le radici più autentiche della nostra identità regionale».

Da non perdere «Gli Evo di Buonaterra» nella piazza antistante l’ingresso del castello con una mostra-mercato anche di prodotti tipici e di vini aperta al pubblico. Visite guidate, musica, gioco dei sensi.

Ma anche momenti di approfondimento come il workshop, dedicato a produttori e operatori del settore (previa registrazione).

Tra i relatori segnaliamo Alberto Grimelli, editore di «Teatro Naturale», docenti universitari come Maria Lisa Clodoveo, la presidente del Movimento Turismo del Vino Puglia Maria Teresa Varvaglione, moderatore il giornalista Maurizio Pescari.