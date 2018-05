Le «Cantine Aperte»

CANTINE APERTE 2018 - Il piacere sopraffino di gustare il vino laddove, mani operose e vigne opulente, l’hanno fatto nascere e affinare. Oggi e domenica 27 maggio 2018 a cura del Movimento Turismo del Vino Puglia e di quello Basilicata, in sintonia con 1000 aziende socie in Italia, torna l’evento «Cantine Aperte». Nell’anno che il Ministero dei Beni Culturali ha intitolato alla cultura del cibo italiano nel mondo, MTV Puglia inaugura la collaborazione con l’Assessorato all’Industria turistica della Regione Puglia. Festeggia al fianco dei vignaioli anche l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Puglia, da sempre impegnato nella promozione di qualità e vitigni autoctoni.

In Puglia saranno oltre oltre 60 le cantine socie di MTV Puglia che apriranno ai visitatori. Tutto il territorio regionale sarà protagonista attraverso i suoi vignaioli che, con passione e costante impegno, disegnano e raccontano il volto dell'enologia regionale.

«Cantine Aperte, da 26 anni apre le porte delle cantine a turisti ed enoappassionati, favorendo l'incontro diretto fra chi il vino lo produce e chi lo apprezza e degusta per passione. E quest'anno anche in Puglia Cantine Aperte raddoppia - evidenzia Mariateresa Varvaglione, presidente di MTV Puglia - . con una imperdibile opportunità per tutti i visitatori, in vacanza in quei giorni nella nostra bella regione, di visitare le cantine».

Cuore della manifestazione sarà come ogni anno la degustazione a cura dei sommelier dell'AIS Puglia.

Nel segno del connubio con l’Assessorato alla Cultura si collocano le proposte di itinerari a cura di Eventi d’Autore, per godersi un fine settimana diverso dal solito. Alle visite in cantina si abbineranno tappe alla scoperta della storia e dei paesaggi circostanti, con soste presso siti di interesse storico, archeologico o naturalistico. Un viaggio tra tesori nascosti e paesaggi incontaminati, per scoprire le radici più autentiche della cultura millenaria del vino nella nostra terra. Su prenotazione si potranno utilizzare gli enobus con partenze da Bari, Trani e Lecce che si fermeranno per le degustazioni in 2-3 cantine e, con guide turistiche, faranno esplorare alcuni affascinanti itinerari nella zona dei territori vinicoli pugliesi.